Дина Аверина внесена в книгу рекордов России за 18 золотых медалей ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в индивидуальном многоборье Дина Аверина внесена в книгу рекордов России в номинации «Самое большое количество побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике». 24-летняя Дина является обладательницей мирового рекорда — 18 золотых медалей, завоёванных на первенствах планеты 2017, 2018, 2019 и 2021 годов. Дина – четырёхкратная абсолютная чемпионка мира. Также в её активе три серебра и бронза этих соревнований.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Дины и Арины Авериных.

Церемония награждения медалью и сертификатами состоялась во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, где проходил второй этап Кубка сильнейших. Сёстры Аверины в соревнованиях не участвовали.