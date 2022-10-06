Ирина Винер допустила участие российских гимнасток в Олимпиаде-2024 в Париже

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер сообщила, что российские спортсменки продолжают выступать с программами, соответствующими правилам Международной федерации гимнастики (FIG), потому что сохраняется надежда на их участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

На втором этапе Кубка сильнейших в Москве часть гимнасток выступала по правилам FIG, а другая часть – по новым российским правилам, созданным Винер.

«Мы ещё думаем, что, может быть, нас допустят на Олимпийские игры через чемпионаты мира, которые состоятся в 2023 году. Возможно, мы будем попадать туда, если так получится. И они будут делать именно эту программу, которую мы сейчас готовим», — приводит слова Винер ТАСС.