Сборная Нидерландов потерпела третье поражение на женском ЧМ по волейболу, проиграв Китаю
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Китайские волейболистки одержали победу над командой Нидерландов на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Нурпер Озбар» (Стамбул, Турция).
Сборная Италии выиграла встречу со счётом 3:2 (22:25, 25:21, 25:15, 18:25, 15:12). Самым результативным игроком встречи с 23 очками в активе стала представительница Китая Ли Инин. В составе соперников 18 очков набрала доигровщица Анне Бёйс.
В группе Е сборная Китая делит вторую строчку с Бразилией с 17 очками в активе, уступая сборной Италии. Нидерланды же находятся на шестом месте с 10 очками.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября. Действующим победителем турнира является сборная Сербии.
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