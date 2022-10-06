Сборная Нидерландов потерпела третье поражение на женском ЧМ по волейболу, проиграв Китаю

Китайские волейболистки одержали победу над командой Нидерландов на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Нурпер Озбар» (Стамбул, Турция).



Сборная Италии выиграла встречу со счётом 3:2 (22:25, 25:21, 25:15, 18:25, 15:12). Самым результативным игроком встречи с 23 очками в активе стала представительница Китая Ли Инин. В составе соперников 18 очков набрала доигровщица Анне Бёйс.

В группе Е сборная Китая делит вторую строчку с Бразилией с 17 очками в активе, уступая сборной Италии. Нидерланды же находятся на шестом месте с 10 очками.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября. Действующим победителем турнира является сборная Сербии.