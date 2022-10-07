Женский чемпионат мира по волейболу. Результаты игрового дня 6 октября

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Польше и Нидерландах, завершились матчи третьего игрового дня группового этапа. Единственной командой, не проигравшей ни одного матча, остаётся сборная Сербии, на счету которой семь побед. Второе место в группе F с шестью победами занимает команда Турции.
Группу Е возглавляет команда Италии, у которой 19 очков, шесть побед и одно поражение. Шесть побед также имеют сборные Китая и Бразилии. По пять побед – у сборных Бельгии и Японии.
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины
Группа Е. 2-й тур. 6 октября.
Бразилия – Пуэрто-Рико – 3:0 (25:11, 25:13, 25:15).
Китай – Нидерланды – 3:2 (22:25, 25:21, 25:15, 18:25, 15:12).
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября. Действующим победителем турнира является сборная Сербии.
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