Могучих рассказала об отношении к украинским спортсменам на турнирах в Сербии и США

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Могучих рассказала о поддержке украинских спортсменов на турнирах в Сербии и США.
«Конечно, поддержка в Сербии была не такая, как это было в Юджине, но в Сербии уже выросло молодое поколение, и когда мы говорили, что из Украины, то они нас понимали, хорошо относились и выражали поддержку. Конечно, не все люди, но думаю, что молодежь понимает, что происходит. А вот в Юджине во время чемпионата мира в США была невероятная поддержка. Там не только на стадионе очень тепло принимали, но и когда шли на улице в форме», — приводит слова Могучих «Обозреватель».
В этом году украинка стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении, чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата мира, победительницей Бриллиантовой лиги, лидером мирового сезона в прыжках в высоту с результатом 2,05 м.
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