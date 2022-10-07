Дина Аверина отреагировала на попадание в Книгу рекордов России

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина прокомментировала новость о том, что её внесли в Книгу рекордов России. Её отметили в номинации «Самое большое количество побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике». 24-летняя Дина является обладательницей мирового рекорда: 18 золотых медалей, завоёванных на первенствах планеты 2017, 2018, 2019 и 2021 годов. Дина – четырёхкратная абсолютная чемпионка мира. Также в её активе три серебра и бронза этих соревнований.

«Для меня большая неожиданность и в то же время огромная честь быть отмеченной Книгой рекордов России. Считаю, что это наше общее достижение, которого могло и не быть без Ирины Александровны, Веры Николаевны, Ирины Борисовны, Юлии Владимировны, Ларисы Викторовны, Вероники Борисовны, Ариши, моей семьи, врачей, судей и всех тех, кто, несмотря ни на что, всегда был рядом, болел и переживал.

Эта награда, безусловно, добавила мотивации и вдохновения для новых рекордов. Верьте в свои силы и помните, что нет ничего невозможного», — написала Дина Аверина в своём телеграм-канале.

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