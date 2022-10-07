Сербия легко переиграла Таиланд на женском ЧМ по волейболу

Сборная Сербии уверенно переиграла команду Таиланда в рамках второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин, который проходит в Польше и Нидерландах.

Сербские волейболистки оказались сильнее своих соперниц со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:15). В составе победительниц наиболее результативными стали Ана Бьелица (15) и Бояна Миленкович (14). У команды Таиланда отличилась диагональная Пимпичая Кокрам (8).

Сборная Сербии идёт на первом месте в группе F с 23 очками. Таиландские волейболистки занимают шестое место (10).

Согласно регламенту, на первом групповом этапе 24 команды были разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образовали группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.