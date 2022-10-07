США в упорной борьбе одолели Турцию на чемпионате мира по волейболу среди женщин

Сборная США в четырёх сетах переиграла команду Турции на женском чемпионате мира по волейболу, который проходит в Польше и Нидерландах. Встреча состоялась на стадионе «Атлас Арена» (Лодзь, Польша).

Американские волейболистки одержали победу со счётом 3:1 (25:22, 21:25, 25:20, 25:22). У победительниц матча самыми результативными стали доигровщица Келси Робинсон (14) и центральная блокирующия Чиака Огбогу (15). В составе команды Турции 16 очков набрали диагональная Эбрар Каракурт и центральная блокирующая Зехра Гюнеш.

Согласно регламенту, на первом групповом этапе 24 команды были разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образовали группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.