Латвийцы и британцы подали в отставку из комитетов IBSF из-за присутствия России

Представители Латвии и Великобритании выступили против назначения российского специалиста Сергея Пархоменко в комитеты Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и сложили с себя полномочия.

Латвиец Кристапс Котанс, который должен был возглавить комитет IBSF по параспорту, объяснил причины отставки, обратившись с официальным письмом к федерации.

«Международный олимпийский комитет отреагировал на происходящее глобальным осуждением, поэтому необъяснимо, что IBSF не делает то же самое. Те, кто утверждают, что действия российского правительства не следует приписывать отдельным представителям олимпийских спортивных организаций, совершенно наивны. Нет никакой разницы между международным спортом и пропагандистской машиной российского правительства. Даже российский представитель, назначенный в Комитет по параспорту, является действующим военнослужащим российской армии. Эта ситуация для нас совершенно неприемлема, и мы не будем сотрудничать с российскими представителями до тех пор, пока продолжается специальная военная операция России на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», — цитирует письмо Котанса Inside the Games.



IBSF объяснила своё решение тем, что является «политически нейтральной международной неправительственной спортивной организацией и поэтому не может быть частью какой-либо политической дискуссии».