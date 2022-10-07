Бразилия расправилась с Нидерландами на ЧМ по волейболу среди женщин

Сборная Бразилии уверенно обыграла команду Нидерландов на чемпионате мира по волейболу среди женщин. Встреча состоялась на стадионе «Ахой» (Роттердам, Нидерланды).

Бразильские волейболистки оказались сильнее своих соперниц со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:20). Лучшими в составе победительниц матча стали доигровщица Габриэла Гимараес (18) и центральная блокирующая Ана да Силва (14). В составе Нидерландов отличилась доигровщица Ника Далдероп (11).

Согласно регламенту, на первом групповом этапе 24 команды были разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образовали группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.