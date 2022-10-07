Гандболисты «Виктора» обыграли «Чеховских медведей» и вышли в лидеры ЧР

Гандболисты «Чеховских медведей» потерпели первое поражение в чемпионате России сезона-2022/2023. На своей площадке клуб из Чехова уступил ставропольскому «Виктору» со счётом 28:31.

В составе «Виктора» пять мячей на свой счёт записал Егор Кочура. У «Чеховских медведей» по пять раз отличились Александр Ермаков и Кирилл Котов.

«Виктор» одержал четвёртую победу в четырёх матчах и стал единоличным лидером предварительного этапа гандбольной Суперлиги. «Чеховские медведи» с тремя победами и одним поражением располагаются на второй позиции. Остальные команды пока не сыграли матчи 4-го тура.

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Предварительный этап

«Чеховские медведи» (Московская область) – «Виктор» (Ставрополь) – 28:31 (10:13).