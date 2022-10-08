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Горнолыжница Годжа рассказала, как взяла серебро ОИ с разрывом крестообразной связки

Горнолыжница Годжа рассказала, как взяла серебро ОИ с разрывом крестообразной связки
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Горнолыжница София Годжа высказалась о том, как с травмой смогла выиграть серебряную медаль ОИ-2022. Спортсменка рассказала, что за несколько недель до соревнований получила разрыв крестообразной связки левого колена. Несмотря на боли, Годжа смогла выиграть серебро главного старта четырёхлетия.

«Это был сумасшедший сезон, даже больше: это был самый сумасшедший сезон в моей жизни. Я даже не могла ходить на следующий день. Как я должна была попасть на Олимпиаду? Мой врач совершил многое.

Я до сих пор не могу сказать, как я это сделала. Я практически ходила только на одной ноге. Впервые в карьере я испугалась, потому что получила травму, шаталась на ноге и должна был освоить скоростной спуск, но я рискнула всем, потому что для меня Олимпийские игры — это всё», — цитирует Годжу Blick.

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