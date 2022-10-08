Италия легко переиграла Китай на чемпионате мира по волейболу среди женщин

Сборная Италии уверенно расправилась с командой Китая на женском чемпионате мира по волейболу, который проходит в Польше и Нидерландах. Встреча состоялась на стадионе «Ахой».

Итальянские волейболистки оказались сильнее своих соперниц со счётом 3:0 (26:24, 25:16, 25:20). В составе победительниц матча отметилась диагональная Паола Эгону (17). У китайской команды семь очков набрала доигровщица Ван Юнлу.

Согласно регламенту, на первом групповом этапе 24 команды были разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образовали группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.