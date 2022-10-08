Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Бразилии одержала волевую победу над Бельгией на женском ЧМ по волейболу

Сборная Бразилии одержала волевую победу над Бельгией на женском ЧМ по волейболу
Комментарии

Сборная Бразилии уверенно обыграла команду Бельгии на чемпионате мира по волейболу среди женщин. Встреча состоялась на стадионе «Ахой» (Роттердам, Нидерланды).

Бразильские волейболистки оказались сильнее своих соперниц со счётом 3:1 (26:28, 25:17, 25:11, 25:). Лучшими в составе победительниц матча стали доигровщица Тайнара Сантос (20) и доигровщица Присцилла Даройт (18). В составе Бельгии отличилась доигровщица Бритт Херботс (17).

ЧМ-2022 (ж). Группа E
08 октября 2022, суббота. 18:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Бельгия

Согласно регламенту, на первом групповом этапе 24 команды были разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образовали группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022