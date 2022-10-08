«Пермские медведи» с трудом одолели аутсайдера в гандбольной Суперлиге
Поделиться
Завершились три матча игрового дня в мужской гандбольной Суперлиге. «Пермские медведи» не без труда обыграли аутсайдера – команду «Донские казаки – ЮФУ» — со счётом 32:31. Команда «СГАУ-Саратов» потерпела первое поражение в сезоне, на выезде уступив омскому «Скифу» со счётом 29:32. Краснодарский СКИФ на выезде одолел «Динамо-Сунгуль» — 28:27, одержав первую победу в сезоне.
«СГАУ-Саратов» и «Пермские медведи» с тремя победами в активе делят третье место в турнирной таблице.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап
«Пермские медведи» — «Донские казаки – ЮФУ» (Таганрог) – 32:31 (18:15).
«Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) – СКИФ (Краснодар) – 27:28 (12:13).
«Скиф» (Омск) – «СГАУ-Саратов» — 32:29 (15:12).
Комментарии
- 8 октября 2022
-
23:05
-
22:40
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
20:05
-
19:52
-
16:02
-
15:30
-
14:41
-
13:49
-
10:44
-
08:00
-
00:00
- 7 октября 2022
-
22:53
-
22:44
-
21:52
-
20:31
-
20:30
-
19:53
-
15:52
-
14:28
-
12:13
-
09:04
-
08:53
-
08:00
-
03:33
-
00:30
- 6 октября 2022
-
23:17
-
23:03
-
22:55
-
22:04
-
21:38
-
21:26
-
20:16
Партнерский контент