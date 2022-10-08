«Пермские медведи» с трудом одолели аутсайдера в гандбольной Суперлиге

Завершились три матча игрового дня в мужской гандбольной Суперлиге. «Пермские медведи» не без труда обыграли аутсайдера – команду «Донские казаки – ЮФУ» — со счётом 32:31. Команда «СГАУ-Саратов» потерпела первое поражение в сезоне, на выезде уступив омскому «Скифу» со счётом 29:32. Краснодарский СКИФ на выезде одолел «Динамо-Сунгуль» — 28:27, одержав первую победу в сезоне.

«СГАУ-Саратов» и «Пермские медведи» с тремя победами в активе делят третье место в турнирной таблице.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Пермские медведи» — «Донские казаки – ЮФУ» (Таганрог) – 32:31 (18:15).

«Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) – СКИФ (Краснодар) – 27:28 (12:13).

«Скиф» (Омск) – «СГАУ-Саратов» — 32:29 (15:12).