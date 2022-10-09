«Динамо-Казань» сенсационно уступило «Спарте» в ЧР по волейболу среди женщин

«Динамо» из Казани дома проиграло нижегородской «Спарте» в матче 3-го тура чемпионата России — 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги. Гости одержали победу над хозяевами со счётом 3:1 (25:23, 12:25, 25:21, 25:16).

Ранее казанское «Динамо» выиграло у «Липецка» со счётом 3:0 и одолело «Минчанку» (3:1). Команда идёт на пятом месте с шестью очками. Нижегородская «Спарта» одержала первую победу в сезоне и расположилась на девятой строчке турнирной таблицы, до этого потерпев два поражения — от «Уралочки-НТМК» (2:3) и московского «Динамо» (0:3).



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 3-й тур



«Динамо-Казань» (Казань) — «Спарта» (Нижегородская область) – 1:3 (25:22, 20:25, 9:25, 23:25).