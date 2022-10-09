Тадей Погачар стал победителем «Тура Ломбардии», Власов финишировал 18-м
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Словенский велогонщик Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates, выиграл однодневную гонку «Тур Ломбардии» (Италия), которая завершает календарь соревнований Мирового тура.
Погачар проехал дистанцию в 253 километра за 6 часов 21 минуту 22 секунды. Второй результат показал испанец Энрик Мас (Movistar), на третьем месте расположился его соотечественник Микель Ланда (Bahrain Victorious).
«Очень здорово вернуться и повторить победу. Эта победа делает сезон 2022 года для меня почти идеальным», — сказал Погачар после финиша. Отметим, что словенец выиграл эту гонку второй раз подряд.
Российский спортсмен, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, Александр Власов занял 18-е место, отстав от лидера на 2 минуты 14 секунд.
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