Тадей Погачар стал победителем «Тура Ломбардии», Власов финишировал 18-м

Словенский велогонщик Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates, выиграл однодневную гонку «Тур Ломбардии» (Италия), которая завершает календарь соревнований Мирового тура.

Погачар проехал дистанцию в 253 километра за 6 часов 21 минуту 22 секунды. Второй результат показал испанец Энрик Мас (Movistar), на третьем месте расположился его соотечественник Микель Ланда (Bahrain Victorious).

«Очень здорово вернуться и повторить победу. Эта победа делает сезон 2022 года для меня почти идеальным», — сказал Погачар после финиша. Отметим, что словенец выиграл эту гонку второй раз подряд.

Российский спортсмен, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, Александр Власов занял 18-е место, отстав от лидера на 2 минуты 14 секунд.