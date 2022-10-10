Определились все пары 1/4 финала женского чемпионата мира по волейболу

На женском чемпионате мира по волейболу, который проходит в Польше и Нидерландах, определились все четвертьфинальные пары.

Четвертьфинальные пары женского чемпионата мира – 2022

Италия – Япония

Бразилия – Китай

Сербия – Польша

США – Турция

Четвертьфинальные матчи пройдут 11 октября.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября. Действующим победителем турнира является сборная Сербии.

Согласно регламенту на первом групповом этапе 24 команды были разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образовали группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитывались все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.