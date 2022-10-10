Дина и Арина Аверины показали, как учатся в МГИМО. Фото

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. Спортсменки показали, как учатся в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).
«Ученье — свет», — подписали они фотографии.
Фото: из личного архива дины и арины авериных
Фото: из личного архива дины и арины авериных
Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.
Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР:
- 10 октября 2022
-
09:06
-
08:54
-
08:00
-
07:40
-
07:32
-
00:00
- 9 октября 2022
-
23:46
-
23:00
-
22:58
-
22:00
-
20:59
-
20:45
-
19:21
-
18:03
-
17:31
-
12:11
-
08:00
-
00:25
- 8 октября 2022
-
23:05
-
22:40
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
20:05
-
19:52
-
16:02
-
15:30
-
14:41
-
13:49
-
10:44
-
08:00
-
00:00
- 7 октября 2022
-
22:53
-
22:44
-
21:52