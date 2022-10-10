CAS рассмотрит апелляцию ФГСР о запрете на участие в стартах российским гребцам 28 ноября

Заседание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции Федерации гребного спорта России (ФГСР) на решение Международной федерации гребного спорта о запрете российским спортсменам на участие в международных стартах пройдёт 28 ноября. Об этом сообщили на сайте CAS.

До этого Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал спортивным федерациям запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. В апреле CAS зарегистрировал 10 апелляций российских федераций после того, как несколько федераций решили принять рекомендации МОК.

До этого президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал, что процесс рассмотрения апелляций по российским спортсменам в CAS не мог состояться из-за проблем, связанных с формированием панели арбитров, однако слушания могут пройти до конца 2022 года.