«Жди звонка или повестки». Начальник сборной России — о повестке саночнику Антонову

Начальник сборной России Артём Петраков заявил, что военкомат не предоставил бронь серебряному призёру Олимпийских игр по санному спорту Владиславу Антонову, сообщает «РИА Новости Спорт».
Антонов получил повестку неделю назад и 3 октября побывал в военкомате. Атлету предоставили временную отсрочку в ожидании поступления документов о получении брони.
«Ситуация с Владиславом Антоновым пока не решилась. Сегодня он повторно был в военкомате, предоставленные им справка от ЦСКА и письмо из Федерации санного спорта России о нахождении в составе национальной команды никакого действия не возымели. Военком ждёт, чтобы к нему спустилась информация по Антонову из вышестоящей инстанции. Потому что Антонова нет в списке поступивших в военкомат спортсменов, имеющих право на бронь от призыва.
Мы находимся на связи с Министерством спорта, чтобы решить вопрос по брони. Потому что информация об этом в установленном порядке должна поступать от организации. Владиславу не предоставили отсрочку от военкомата на какой-то срок и не вручили новую повестку. А сказали: «Жди или звонка от нас или повестки». Ждём дальнейших решений», — приводит слова Петракова «РИА Новости Спорт».
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