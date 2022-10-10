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«Жди звонка или повестки». Начальник сборной России — о повестке саночнику Антонову

«Жди звонка или повестки». Начальник сборной России — о повестке саночнику Антонову
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Начальник сборной России Артём Петраков заявил, что военкомат не предоставил бронь серебряному призёру Олимпийских игр по санному спорту Владиславу Антонову, сообщает «РИА Новости Спорт».

Антонов получил повестку неделю назад и 3 октября побывал в военкомате. Атлету предоставили временную отсрочку в ожидании поступления документов о получении брони.

«Ситуация с Владиславом Антоновым пока не решилась. Сегодня он повторно был в военкомате, предоставленные им справка от ЦСКА и письмо из Федерации санного спорта России о нахождении в составе национальной команды никакого действия не возымели. Военком ждёт, чтобы к нему спустилась информация по Антонову из вышестоящей инстанции. Потому что Антонова нет в списке поступивших в военкомат спортсменов, имеющих право на бронь от призыва.

Мы находимся на связи с Министерством спорта, чтобы решить вопрос по брони. Потому что информация об этом в установленном порядке должна поступать от организации. Владиславу не предоставили отсрочку от военкомата на какой-то срок и не вручили новую повестку. А сказали: «Жди или звонка от нас или повестки». Ждём дальнейших решений», — приводит слова Петракова «РИА Новости Спорт».

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