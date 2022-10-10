Главный тренер «Ак Барс-Динамо» рассказал, как получил повестку от военкомата
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Главный тренер клуба по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» Иван Максимов ответил на вопрос о получении повестки.
«Сильно ли удивился, получив повестку? Ничего особо нового по этому поводу я вам не расскажу. Жена нашла повестку в почтовом ящике, когда я был на соревнованиях в Красноярске. Вернулся – пошел в военкомат. Там сказали, что я не подхожу по возрасту и поставили отметку «временно не годен до особого распоряжения. Из игроков команды никому повестка пока не приходила», — цитирует слова Ивана Максимова ИА «Татар-информ».
49-летний Иван Максимов возглавил команду весной этого года. Под его руководством казанцы уже успели дойти до четвертьфинала Кубка России, а сейчас готовятся к началу чемпионата страны.
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