Дубов: кто-то считает, что у Карлсена сдали нервы с Ниманном. Но это называется принципами

Российский гроссмейстер Даниил Дубов высказался о скандале с американским шахматистом Хансом Ниманном, которого подозревают в мошенничестве. В этом 19-летнего соперника обвинил действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, а Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о том, что проведёт расследование.

Напомним, Дубов входил в команду Карлсена во время матча за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим и близко знаком с норвежцем.

«Мой взгляд на конфликт простой. Я вообще не знаком с Ниманном, в то же время хорошо знаю Магнуса. Для меня это выглядит так, что человек, с моей точки зрения, с безупречной репутацией и без склонности к паранойе впервые в жизни обвиняет кого-то в читерстве. Я подчёркиваю: именно без склонности к паранойе. Я никогда в жизни не слышал от него обвинений в адрес кого-либо. Есть какие-то случаи, на тему которых любят спекулировать, были какие-то истории, о которых до сих пор ведутся дебаты на тему читерства. Так вот, при обсуждении всех этих тем, даже в приватных разговорах, Магнус всегда считал, что нечестной игры не было. И тут он буквально обвиняет в читерстве человека, который, как уже известно, до этого пользовался подсказками. Я не знаю деталей, но Магнусу верю. Он никогда не производил на меня впечатление человека, у которого развивается паранойя от того, что его кто-то обыграл. При этом есть теория, что Ниманн его обыграл, и он из-за этого расстроился. Да его обыгрывала половина нашего турнира, включая меня, и никого из нас он не обвинял в читерстве.

Возможно, кто-то считает, что у Магнуса сдали нервы. Но в моём понимании это называется принципами. Если он по каким-то причинам на сто процентов уверен…», — приводит слова Дубова пресс-служба Федерации шахмат России.