Трёхлетняя вейкбордистка из книги Гиннесса тренируется в Нижнекамске, катаясь по лужам
Поделиться
Трёхлетняя вейкбордистка из России Зара Иванова устроила сплав по лужам в Нижнекамске. Иванова внесена в книгу рекордов Гиннесса как самая юная вейкбордистка мира.
«Как лето начало заканчиваться, мы продолжили тренировки в бассейне, потом в термах тренировались и потом начали кататься по песку, листочкам, потому что по водоёмам было уже холодно, и потом подумали: «Почему бы не прокатиться по лужам? Это придаёт такой урбанистический стиль», — заявил отец спортсменки.
Видео с необычным перформансом спортсменки стало вирусным в Интернете. Некоторые пользователи недовольны тем, что родители девочки пренебрегают её безопасностью. Однако отец Зары утверждает, что девочка тренируется в гидрокостюме и защитном шлеме на голове.
Комментарии
- 10 октября 2022
-
18:48
-
17:39
-
16:25
-
14:36
-
12:23
-
09:06
-
08:54
-
08:00
-
07:40
-
07:32
-
00:00
- 9 октября 2022
-
23:46
-
23:00
-
22:58
-
22:00
-
20:59
-
20:45
-
19:21
-
18:03
-
17:31
-
12:11
-
08:00
-
00:25
- 8 октября 2022
-
23:05
-
22:40
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
20:05
-
19:52
-
16:02
-
15:30
-
14:41
-
13:49
-
10:44
Партнерский контент