Трёхлетняя вейкбордистка из книги Гиннесса тренируется в Нижнекамске, катаясь по лужам

Трёхлетняя вейкбордистка из России Зара Иванова устроила сплав по лужам в Нижнекамске. Иванова внесена в книгу рекордов Гиннесса как самая юная вейкбордистка мира.

«Как лето начало заканчиваться, мы продолжили тренировки в бассейне, потом в термах тренировались и потом начали кататься по песку, листочкам, потому что по водоёмам было уже холодно, и потом подумали: «Почему бы не прокатиться по лужам? Это придаёт такой урбанистический стиль», — заявил отец спортсменки.

Видео с необычным перформансом спортсменки стало вирусным в Интернете. Некоторые пользователи недовольны тем, что родители девочки пренебрегают её безопасностью. Однако отец Зары утверждает, что девочка тренируется в гидрокостюме и защитном шлеме на голове.