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Чемпион России Даниил Дубов рассказал, кто входит в его тренерский штаб

Чемпион России Даниил Дубов рассказал, кто входит в его тренерский штаб
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Российский гроссмейстер Даниил Дубов на фоне победы на чемпионате России – 2022 рассказал, кто входит в его команду.

«Во-первых, помимо Саши Рязанцева, хочу сказать огромное спасибо Борису Гельфанду, с которым мы по-прежнему много занимаемся. Пользуясь случаем, я бы хотел объяснить любителям, что, если партия выглядит скучно, многие не совсем понимают, сколько за этим стоит работы. Например, линия, которую я играл с Рахмановым: эта партия со стороны зрителя выглядит как «опять быстрая ничья». Так вот, в этой линии мы с Борисом в сумме сыграли, наверное, 40 тренировочных партий. Сейчас я могу это рассказать. И вот за доской ты всё это исполняешь, и получается такая ничья.

Также я очень благодарен Максу Матлакову, с которым мы провели совместные сборы перед турниром. Даже перед тай-брейком он помогал мне готовиться. По ходу турнира мы всегда друг за друга болеем», — приводит слова Дубова пресс-служба Федерации шахмат России.

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