Расписание матчей женского чемпионата мира по волейболу 11 октября

Сегодня, 11 октября, на чемпионате мира по волейболу среди женщин стартует раунд плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.



11 октября. Расписание матчей 1/4 раунда плей-офф женского чемпионата мира по волейболу — 2022

Италия — Китай — 18:00

США – Турция — 18:30

Бразилия – Япония — 21:00

Сербия – Польша – 21:30

Согласно регламенту на первом групповом этапе 24 команды были разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образовали группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитывались все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.