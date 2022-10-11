Чемпиону России по гандболу дали тюремный срок в Беларуси

Чемпиона России по гандболу Александра Синицына, выступающего за клуб «Донские казаки-ЮФУ», приговорили к трём месяцам ареста за драку возле ресторана «Жемчуг» в Бресте (Беларусь). Об этом сообщает издание «Виртуальный Брест», ссылаясь на решение суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, Синицын был задержан 10 августа в Бресте, где его клуб проводил предсезонную подготовку, и помещён в изолятор временного содержания после бытового конфликта и драки в одном из кафе. Спортсмена обвинили по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси «Хулиганство».

Александр Синицын является двукратным чемпионом России по гандболу в составе команды «Чеховские медведи».

Финал Кубка Туниса по гандболу закончился массовой дракой: