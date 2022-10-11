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На Hong Kong Masters установлен мировой рекорд посещаемости турниров по снукеру

На Hong Kong Masters установлен мировой рекорд посещаемости турниров по снукеру
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На Hong Kong Masters был установлен новый мировой рекорд посещаемости для турниров по снукеру. Финальный матч, в котором встретились Марко Фу и Ронни О’Салливан, посетили 9000 зрителей. О’Салливан одержал победу со счётом 5:2.

Ранее, до начала турнира в Гонконге, рекорд посещаемости составлял 3000 зрителей.

После завершения турнира О’Салливан отметил великолепную атмосферу в Гонконге. Он сравнил её с атмосферой на теннисных матчах.

«Этот турнир стал одним из лучших в моей карьере. Это было невероятно. Победа на турнире меркнет на фоне девяти тысяч болельщиков. Я был на турнире ATP в Лондоне и чувствовал что-то похожее. Но я сам никогда не испытывал и не думал, что испытаю что-то подобное. Это другой уровень накала по сравнению с «Крусибл».

Невиданно, чтобы девять тысяч фанатов смотрели матч по снукеру. Надеюсь, мы сможем возвращаться сюда год за годом, потому что болельщики здесь фантастические. Возможно, это была лучшая неделя для снукера. Я просто хочу поблагодарить всех за то, что сделали этот турнир таким особенным!» — сказал О’Салливан.

«Это лучший турнир, в котором я играл». Ронни О’Салливан победил в уникальном финале «Это лучший турнир, в котором я играл». Ронни О’Салливан победил в уникальном финале
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