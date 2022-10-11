Кенийского марафонца дисквалифицировали на три года за допинг
Поделиться
Дисциплинарный орган по лёгкой атлетике (AIU) принял решение о дисквалификации кенийского марафонца Филимона Качерана Локеди. Спортсмен дисквалифицирован на три года за нарушение допинговых правил.
В 2021 году он сдал положительный допинг-тест. В его пробе обнаружили препараты, повышающие уровень тестостерона.
Из-за отстранения Локеди не смог выступить на Играх Британского содружества. Там он должен был возглавить сборную своей страны.
Спортсмен в 2018 году стал третьим на марафоне в Кейптауне (ЮАР). В 2021 году он поднимался на пьедестал марафона в Валенсии (Испания).
Локеди стал очередным представителем Кении, которого наказали за допинг. Сейчас более 50 бегунов из Кении отбывают наказание за нарушение допинговых правил.
Комментарии
- 11 октября 2022
-
11:06
-
09:56
-
09:48
-
09:07
-
08:00
-
07:20
-
00:40
- 10 октября 2022
-
21:47
-
20:58
-
18:48
-
17:39
-
16:25
-
14:36
-
12:23
-
09:06
-
08:54
-
08:00
-
07:40
-
07:32
-
00:00
- 9 октября 2022
-
23:46
-
23:00
-
22:58
-
22:00
-
20:59
-
20:45
-
19:21
-
18:03
-
17:31
-
12:11
-
08:00
-
00:25
- 8 октября 2022
-
23:05
-
22:40
-
22:26
Партнерский контент