Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кенийского марафонца дисквалифицировали на три года за допинг

Кенийского марафонца дисквалифицировали на три года за допинг
Комментарии

Дисциплинарный орган по лёгкой атлетике (AIU) принял решение о дисквалификации кенийского марафонца Филимона Качерана Локеди. Спортсмен дисквалифицирован на три года за нарушение допинговых правил.

В 2021 году он сдал положительный допинг-тест. В его пробе обнаружили препараты, повышающие уровень тестостерона.

Из-за отстранения Локеди не смог выступить на Играх Британского содружества. Там он должен был возглавить сборную своей страны.

Спортсмен в 2018 году стал третьим на марафоне в Кейптауне (ЮАР). В 2021 году он поднимался на пьедестал марафона в Валенсии (Испания).

Локеди стал очередным представителем Кении, которого наказали за допинг. Сейчас более 50 бегунов из Кении отбывают наказание за нарушение допинговых правил.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022