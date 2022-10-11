37-летняя гандболистка Субботина возобновила карьеру и подписала контракт с «Маккаби»
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Бывшая разыгрывающая московского «Луча» Анна Субботина подписала контракт с израильским клубом «Маккаби». 37-летняя спортсменка возобновила карьеру ради перехода в израильский клуб.
После сезона-2018/2019 Анна завершила карьеру. Тогда она покинула «Луч», после чего не стала подписывать контракт ни с одним из клубов.
Примечательно, что за «Маккаби» также выступают ещё две россиянки — Юлия Хавронина и Екатерина Лубяная.
Субботина провела уже первый матч за новый клуб. Она приняла участие в матче стартового раунда квалификации Кубка ЕГФ с «Куманово» (Северная Македония). «Маккаби» одержал победу со счётом 26:25, Субботина забросила два мяча.
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