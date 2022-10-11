В Федерации гандбола России прокомментировали приговор Синицыну в Беларуси

Пресс-служба Федерации гандбола России опубликовала заявление в связи с приговором гандболисту Александру Синицыну. Суд Московского района Бреста приговорил игрока клуба «Донские казаки-ЮФУ» к трём месяцам ареста. Синицын признан виновным по статье «Хулиганство» за драку возле ресторана «Жемчуг» в Бресте.



«Позиция Федерации гандбола России относительно инцидента с игроком клуба «Донские казаки-«ЮФУ» Александром Синицыным однозначна – профессиональный спортсмен обязан тщательно взвешивать свои действия в общественных местах и понимать, что за них необходимо отвечать. А если он находится в другом государстве, то речь и вовсе идёт о повышенной ответственности.



Считаем, что с учётом всех обстоятельств суд вынес объективное решение, назначив нарушителю наказание в виде ареста сроком на три месяца. Надеемся, что Синицын сделает правильные выводы из случившегося и осознает, что один нелепый поступок вполне мог стать причиной преждевременного завершения профессиональной карьеры. Кроме того, такие моменты негативным образом сказываются на имидже российского гандбола. Федерация гандбола России выражает признательность всем, кто оказывал содействие игроку в ходе этого непростого дела, и выражает отдельную благодарность коллегам из Белорусской федерации гандбола и Генеральному консульству РФ в Бресте», — говорится в сообщении.

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