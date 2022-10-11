Названы сроки восстановления полусредних «Кубани», получивших травмы

Полусредние «Кубани» Екатерина Бобина и Виолетта Голец вернутся в строй в середине ноября. Обе гандболистки получили травмы в сентябре. Сейчас они восстанавливаются после повреждений.

«В матче со «Ставропольем» я повредила плечо. Сейчас потихоньку тренируюсь. По возвращении команды из Москвы начну уже полноценные тренировки с командой. Надеюсь, что в ноябре вернусь в строй», — приводит слова Виолетты Голец пресс-служба «Кубани».

«Операция прошла успешно, всё идёт по плану. Сейчас занимаюсь по индивидуальной программе с клубным тренером по физподготовке. Усилия направлены на работу в тренажёрном зале. По оценкам врачей и тренера, в ноябре должна вернуться на площадку. Надеюсь, что так и будет», — добавила Бобина.