Министерству спорта России уменьшили бюджет. Названы суммы

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал об уменьшении бюджета организации.

«Что касается федерального бюджета, то на 1 января 2022 года предусмотрено бюджетных ассигнований более чем на 76 млрд рублей. В 2023 году — более 56 млрд. В 2024 году — более 52 млрд рублей.

На уменьшение бюджета повлияла ситуация с санкциями в отношении российского спорта, завершение строительства объектов, а также уточнение макроэкономической обстановки», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в настоящий момент многие российские спортсмены отстранены от международных соревнований решениями международных федераций на фоне соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

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