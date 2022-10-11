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Бобонов принёс первую золотую медаль Узбекистану на чемпионате мира 2022 года по дзюдо

Бобонов принёс первую золотую медаль Узбекистану на чемпионате мира 2022 года по дзюдо
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В Ташкенте (Узбекистан) продолжается чемпионат мира по дзюдо. Первую золотую медаль хозяевам принёс Давлат Бобонов.

Он стал победителем соревнований среди мужчин в весовой категории до 90 кг. В финале соревнований Бобонов одержал победу над итальянцем Кристианом Парлати. Бронзовые медали завоевали Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе.

Соревнования в Ташкенте проходит с 6 по 13 ноября.

В неофициальном общем зачёте лидирует сборная Японии, завоевавшая 10 медалей (пять золотых, три серебряных и две бронзовые). Далее располагается команда Монголии с одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалями.

Дзюдо. Чемпионат мира. Мужчины. До 90 кг

  1. Давлат Бобонов (Узбекистан).
  2. Кристиан Парлати (Италия).
  3. Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе (оба — Грузия).
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