Чемпионка Олимпиады-1972 по волейболу: дни Баха в МОК практически сочтены, его уберут

Олимпийская чемпионка 1972 года по волейболу Людмила Жигилий заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах недостоин занимать свой пост.

Российские атлеты с марта отстранены от участия в международных соревнованиях по рекомендации МОК. Однако недавно Бах предложил предоставить возможность участвовать в международных стартах в нейтральном статусе атлетам, дистанцировавшимся от спецоперации на Украине.

«МОК прекрасно знает, что никто не подпишет таких документов. Единицы свалили из страны, да и флаг им в руки. Винер правильно сказала, что девочки-гимнастки с шести лет держат российские флажки. У меня внучка шести лет уже говорит: «Я буду олимпийской чемпионкой как бабуля, мы крутые, мы самые лучшие в мире».

Бах недостоин быть президентом МОК, он уже показал себя. Из всех глав МОК самым лучшим был Хуан Антонио Самаранч, он понимал, что спорт должен быть вне политики. А Бах сегодня находится под кем-то, и мы знаем, под кем. Думаю, его дни в МОК практически сочтены, его уберут. Придут другие люди, более молодые, продвинутые.

Мы пережили 1980 год, когда к нам на Олимпиаду не приехали капстраны, пережили 1984-й, когда мы не поехали в Лос-Анджелес. В 1980-м спортсмены были молодыми и в следующий раз смогли участвовать в Играх только в 1988 году. А что такое восемь лет для спорта? Это много. Но ничего, переживём отстранение. Наш президент хорошо сказал, как бы ни было, но правда должна быть. Так что мы ещё в Париже покажем, кто мы и что мы. Всё будет хорошо.

В 2028 году точно будем на Олимпиаде. У нас такое поколение девчонок-волейболисток и ребят, они были готовы побеждать, становиться чемпионами. Но так погубить их… И через шесть лет никто не знает, в какой форме они будут. Вообще, всё, что случилось (с российским спортом) — это катастрофа. Нас всегда пригибали, но мы всё равно становились сильнейшими. У нас нация сильная, способная побеждать», — приводит слова Жигилий «Матч ТВ».

В 2024 году Париж примет летние Олимпийские игры, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, Игры-2028 — в Лос-Анджелесе.