Сборная Италии стала первым полуфиналистом женского ЧМ по волейболу
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Волейболистки сборной Италии первыми вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Нидерландах и Польше. В четвертьфинальном матче команда Италии обыграла соперниц из Китая со счётом 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:17).
Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Италии Паола Эгону, принесшая своей команде 29 очков. Анна Данези поставила четыре результативных блока, Мириам Силла – три. У китаянок лучшей стала доигровщица Ли Инин, набравшая 14 очков.
За выход в финал итальянские волейболистки сыграют с победительницами четвертьфинала между сборными Бразилии и Японии.
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Апелдорн, Нидерланды
1/4 финала
Италия – Китай – 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:17).
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