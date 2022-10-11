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Сборная Италии стала первым полуфиналистом женского ЧМ по волейболу

Сборная Италии стала первым полуфиналистом женского ЧМ по волейболу
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Волейболистки сборной Италии первыми вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Нидерландах и Польше. В четвертьфинальном матче команда Италии обыграла соперниц из Китая со счётом 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:17).

Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Италии Паола Эгону, принесшая своей команде 29 очков. Анна Данези поставила четыре результативных блока, Мириам Силла – три. У китаянок лучшей стала доигровщица Ли Инин, набравшая 14 очков.

За выход в финал итальянские волейболистки сыграют с победительницами четвертьфинала между сборными Бразилии и Японии.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Апелдорн, Нидерланды
1/4 финала

Италия – Китай – 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:17).

ЧМ-2022 (ж). 1/4 финала
11 октября 2022, вторник. 18:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Китай
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