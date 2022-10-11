Американские волейболистки вышли в полуфинал ЧМ, обыграв соперниц из Турции

Волейболистки сборной США вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Нидерландах и Польше. В четвертьфинальном матче команда США уверенно обыграла соперниц из Турции со счётом 3:0 (25:22, 25:15, 25:20).

Самым результативным игроком матча стала доигровщица сборной США Александра Франтти, принёсшая своей команде 18 очков. 14 очков, в том числе три результативных блока, на счету диагональной Андреа Дрюс. В составе турецкой команды 16 очков набрала диагональная Эбрар Каракурт.

За выход в финал американские волейболистки сыграют с победительницами четвертьфинала между сборными Сербии и Польши.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Гливице, Польша

1/4 финала

США – Турция – 3:0 (25:22, 25:15, 25:20).