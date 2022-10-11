Скончался вице-чемпион Олимпиады-1964 по велоспорту Виктор Логунов

10 октября на 79-м году жизни скончался один из лучших советских гонщиков-спринтеров 1960-х годов, мастер спорта СССР международного класса, серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года Виктор Логунов, сообщает пресс-служба ФВСР.

Серебро Игр в Токио Логунов завоевал вместе с рижским спортсменом Имантом Бодниексом в гонке на тандеме.

Логунов — пятикратный чемпион СССР в 1966–1968 годах в гонке на тандеме, спринтерской гонке, гите на 1000 м с места. Установил мировой рекорд в гите на 500 м с ходу — 29,40 (1964).

В 1992 году работал тренером Объединённой команды по треку на XXV летних Олимпийских играх в Барселоне.

Прощание с Виктором Логуновым состоится 12 октября в 10 часов утра на Митинском кладбище.