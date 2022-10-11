Бразилия одержала волевую победу над Японией на женском ЧМ по волейболу

Волейболистки сборной Бразилии вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Нидерландах и Польше. В четвертьфинальном матче команда Бразилии одержала волевую победу над соперницами из Японии со счётом 3:2 (18:25, 18:25, 25:22, 27:22, 15:13).
Самым результативным игроком матча стала доигровщица сборной Бразилии Габриэла Гимараес, принёсшая своей команде 25 очков. В составе японской команды лучшей была Котона Хаяси, набравшая 21 очко. 19 баллов принесла команде Нитика Ямада, поставившая семь результативных блоков.
За выход в финал бразильские волейболистки сразятся со сборной Италии, в четвертьфинале обыгравшей команду Китая (3:1).
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Апелдорн, Нидерланды
1/4 финала
Бразилия – Япония – 3:2 (18:25, 18:25, 25:22, 27:22, 15:13).
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