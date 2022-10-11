Бразилия одержала волевую победу над Японией на женском ЧМ по волейболу

Волейболистки сборной Бразилии вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Нидерландах и Польше. В четвертьфинальном матче команда Бразилии одержала волевую победу над соперницами из Японии со счётом 3:2 (18:25, 18:25, 25:22, 27:22, 15:13).

Самым результативным игроком матча стала доигровщица сборной Бразилии Габриэла Гимараес, принёсшая своей команде 25 очков. В составе японской команды лучшей была Котона Хаяси, набравшая 21 очко. 19 баллов принесла команде Нитика Ямада, поставившая семь результативных блоков.

За выход в финал бразильские волейболистки сразятся со сборной Италии, в четвертьфинале обыгравшей команду Китая (3:1).

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Апелдорн, Нидерланды

1/4 финала

Бразилия – Япония – 3:2 (18:25, 18:25, 25:22, 27:22, 15:13).