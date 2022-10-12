Определились полуфинальные пары ЧМ-2022 по волейболу среди женских команд

Завершились все четвертьфинальные матчи чемпионата мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, и определились полуфинальные пары.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины

1/4 финала. Гливице, Польша

США – Турция – 3:0 (25:22, 25:15, 25:20).

Сербия – Польша – 3:2 (21:25, 25:21, 25:19, 24:26, 16:14).

1/4 финала. Апелдорн, Нидерланды

Бразилия – Япония – 3:2 (18:25, 18:25, 25:22, 27:22, 15:13).

Италия – Китай – 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:17).

За выход в финал американские волейболистки 12 октября в 21:30 по московскому времени сыграют со сборной Сербии, а команда Италии в 21:00 на следующий день встретится с Бразилией.

Полуфинальные пары

12 октября США – Сербия

13 октября Италия — Бразилия