Расписание матчей 1/2 финала женского чемпионата мира по волейболу — 2022

Чемпионат мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, перешёл в финальную стадию. Осталось провести полуфиналы и медальные матчи.

Полуфинальные матчи пройдут за два дня. Сегодня, 12 октября, путёвку в финал разыграют сборные США и Сербии. Встреча в Гливице (Польша) начнётся в 21:30 мск. Второй финалист определится завтра, 13 октября, когда в полуфинале сыграют команды Италии и Бразилии. Встреча начнётся в 21:00 мск.

Расписание полуфинальных матчей женского ЧМ-2022 по волейболу

12 октября 21:30 США – Сербия

13 октября 21:00 Италия – Бразилия

Матч за бронзовые медали и финал пройдут в субботу, 15 октября.

Напомним, на предварительном этапе сборная Сербии обыграла США – 3:0, а Бразилия на тай-брейке обыграла Италию (3:2).