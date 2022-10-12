О’Салливан обвинил в лени организаторов турниров по снукеру в Великобритании

Британский снукерист Ронни О’Салливан подверг критике организаторов турниров в Великобритании. Их работу он подверг недовольству после участии в Hong Kong Masters. На турнире в Гонконге был установлен мировой рекорд посещаемости. Финальный матч турнира, в котором О’Салливан обыграл Марко Фу, посетили 9000 человек.



«Наверное, это лучший турнир из всех, на которых я играл. Турнир изменил мир снукера, у нас появился ориентир. Как мне кажется, в Великобритании люди стали слишком ленивыми, организаторы просто довольны тем, что соревнования показывают по телевидению.



Иногда приходится играть перед 30-40 зрителями. В таких условиях тяжело себя мотивировать. Необходима энергия зрительского зала», — цитирует О’Салливана Eurosport.

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