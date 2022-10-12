Анастасия Максимова оценила уровень ЧМ по художественной гимнастике без России и Беларуси

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Анастасия Максимова рассказала, как, по её мнению, изменился уровень чемпионата мира, где не было отстранённых россиянок и белорусок. Турнир проходил в Софии (Болгария).
«Я в июне внимательно смотрела чемпионат Европы в Тель-Авиве. Чемпионат мира в Софии у нас совпадал по срокам со Спартакиадой, на которой я комментировала групповые упражнения. Поэтому не удалось пока увидеть всё, но посмотрю обязательно в повторе.
Безусловно, соревнования потеряли многое. Потому что Россия и Беларусь — это почти всегда первое и второе места. И здесь вопрос к участникам этих соревнований: насколько им интересно соревноваться без участия сильнейших сборных?» — цитируют Максимову «Известия».
Кто кроме Кабаевой? Самые именитые гимнастки-художницы России:
- 12 октября 2022
-
11:31
-
10:54
-
10:03
-
09:57
-
09:47
-
08:00
-
00:29
-
00:08
- 11 октября 2022
-
23:37
-
22:23
-
20:02
-
19:52
-
19:15
-
15:53
-
15:19
-
13:05
-
12:55
-
11:23
-
11:06
-
09:56
-
09:48
-
09:07
-
08:00
-
07:20
-
00:40
- 10 октября 2022
-
21:47
-
20:58
-
18:48
-
17:39
-
16:25
-
14:36
-
12:23
-
09:06
-
08:54
-
08:00