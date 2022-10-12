Анастасия Максимова оценила уровень ЧМ по художественной гимнастике без России и Беларуси

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Анастасия Максимова рассказала, как, по её мнению, изменился уровень чемпионата мира, где не было отстранённых россиянок и белорусок. Турнир проходил в Софии (Болгария).

«Я в июне внимательно смотрела чемпионат Европы в Тель-Авиве. Чемпионат мира в Софии у нас совпадал по срокам со Спартакиадой, на которой я комментировала групповые упражнения. Поэтому не удалось пока увидеть всё, но посмотрю обязательно в повторе.

Безусловно, соревнования потеряли многое. Потому что Россия и Беларусь — это почти всегда первое и второе места. И здесь вопрос к участникам этих соревнований: насколько им интересно соревноваться без участия сильнейших сборных?» — цитируют Максимову «Известия».

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