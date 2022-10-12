Анастасия Максимова рассказала, как отстранение России повлияло на гимнастику в стране

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Анастасия Максимова рассказала, как, по её мнению, изменилось положение вещей в отечественной художественной гимнастике на фоне ситуации с отстранением от международных соревнований.

«Мне кажется, у нас соревнований стало больше, чем было. И Министерство спорта РФ, и Всероссийская федерация художественной гимнастики делают всё, чтобы спортсмены имели практику. Ирина Александровна Винер прикладывает множество усилий для того, чтобы продвигать наш спорт в самых непростых условиях.

У нас организованы этапы Кубка России, куда приезжают сильнейшие спортсмены со всех регионов. Не так давно проходила Спартакиада, на которой было представлено 22 региона. Все эти команды достаточно сильные. И они к тому же соревновались со сборной России в групповых соревнованиях. Конечно, это помогает популяризации спорта в нашей стране», — цитируют Максимову «Известия».

Новость по теме Анастасия Максимова оценила уровень ЧМ по художественной гимнастике без России и Беларуси

Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР: