Анастасия Максимова рассказала, как отстранение России повлияло на гимнастику в стране

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Анастасия Максимова рассказала, как, по её мнению, изменилось положение вещей в отечественной художественной гимнастике на фоне ситуации с отстранением от международных соревнований.
«Мне кажется, у нас соревнований стало больше, чем было. И Министерство спорта РФ, и Всероссийская федерация художественной гимнастики делают всё, чтобы спортсмены имели практику. Ирина Александровна Винер прикладывает множество усилий для того, чтобы продвигать наш спорт в самых непростых условиях.
У нас организованы этапы Кубка России, куда приезжают сильнейшие спортсмены со всех регионов. Не так давно проходила Спартакиада, на которой было представлено 22 региона. Все эти команды достаточно сильные. И они к тому же соревновались со сборной России в групповых соревнованиях. Конечно, это помогает популяризации спорта в нашей стране», — цитируют Максимову «Известия».
Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР:
- 12 октября 2022
-
11:31
-
10:54
-
10:03
-
09:57
-
09:47
-
08:00
-
00:29
-
00:08
- 11 октября 2022
-
23:37
-
22:23
-
20:02
-
19:52
-
19:15
-
15:53
-
15:19
-
13:05
-
12:55
-
11:23
-
11:06
-
09:56
-
09:48
-
09:07
-
08:00
-
07:20
-
00:40
- 10 октября 2022
-
21:47
-
20:58
-
18:48
-
17:39
-
16:25
-
14:36
-
12:23
-
09:06
-
08:54
-
08:00