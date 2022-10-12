Полуфиналист чемпионата мира по снукеру Аллен рассказал, как стал банкротом

Известный снукерист из Северной Ирландии Марк Аллен рассказал, как стал банкротом. В январе 2021 года он объявил себя банкротом. По словам спортсмена, в его тяжёлом финансовом положении он виноват сам.
«Я постоянно тратил слишком много. Банкротство было единственным вариантом. Да, звучит круто, что я заработал £ 3,5 млн с помощью призовых. Но я тратил эти деньги сразу, как только получал.
Грустно, что я так плохо распорядился деньгами, которые заработал. Это стыдно. Но сейчас моей целью является приведение моей жизни в порядок. Я ничего не отложил на чёрный день. Даже когда я неудачно проводил турниры, всё равно продолжал тратить, будто у меня всё в порядке.
Я не откладывал деньги на налоги, всё это накапливалось как снежный ком. Потом пошли траты на юридические процедуры из-за развода, я должен был платить юристам. Если бы я мог вернуться в прошлое, тратил бы деньги более аккуратно. Когда я мог купить машину за £ 50 тыс., я платил £ 80 тыс. Сейчас я живу в арендованном жилье. Стыдно, учитывая, что я занимаю 10-е место в мировом рейтинге», — цитирует Аллена BBC.
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