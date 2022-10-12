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Снукерист Аллен: друг сказал мне, что если я продолжу в том же духе, то не смогу ходить

Снукерист Аллен: друг сказал мне, что если я продолжу в том же духе, то не смогу ходить
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Полуфиналист чемпионата мира по снукеру Марк Аллен рассказал о проблемах со здоровьем. По словам спортсмена, который в 2021 году признал себя банкротом, ему нужно было менять образ жизни.

«Я разговаривал со своей девушкой, сказал ей, что плохо себя чувствую. Чувствую себя тяжёлым, нездоровым, когда играю в снукер. Один мой друг как-то сказал мне: «Если ты продолжишь набирать вес в том же духе, ты не сможешь даже прогуляться со своей дочерью по аллее».

Это было жёстко. Но именно такое мне надо было услышать. Через два дня я начал правильнее питаться. Всё сразу изменилось. Первые шесть-восемь недель были тяжёлыми, я должен был поменять свой рацион.

В прошлом году мне часто было некомфортно играть. Я не мог влезть в некоторые ботинки, не мог нанести некоторые удары за столом. А так как игра проходит в быстром ритме, у меня начиналась одышка», — цитирует Аллена BBC.

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