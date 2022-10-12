Снукерист, отстранённый на 12 лет за договорняки, допустил возобновление карьеры

Известный британский снукерист Стивен Ли, который был дисквалифицирован на 12 лет за договорные матчи, заявил, что может возобновить карьеру. Спортсмен был дисквалифицирован в 2012 году, до истечения его отстранения остаётся ровно два года. После истечения дисквалификации ему будет 50 лет.



За карьеру Ли выиграл пять турниров. Он был выпускником «класса 1992 года», в который входят титулованные Ронни О’Салливан, Джон Хиггинс и Марк Уильямс.



«Готов ли я возобновить карьеру? Нужно задавать этот вопрос постоянно, каждый день и минуту, у меня могут быть разные ответы. Хотел бы сказать, что нет. Но я знаю, что по-прежнему способен играть на высоком уровне. Посмотрим, что будет через два года. Пока не могу сказать да или нет.



Да, я рад, что мне вновь разрешат играть, но я становлюсь старее. Моё зрение становится хуже, а у меня всегда с ним были проблемы. С возрастом уходят сосредоточенность и огонь», — цитирует Ли Mirror.



Примечательно, что спортсмен всё ещё должен выплатить £ 125 тыс. Британской ассоциации снукеристов.

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