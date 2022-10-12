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Снукерист, отстранённый на 12 лет за договорняки, допустил возобновление карьеры

Снукерист, отстранённый на 12 лет за договорняки, допустил возобновление карьеры
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Известный британский снукерист Стивен Ли, который был дисквалифицирован на 12 лет за договорные матчи, заявил, что может возобновить карьеру. Спортсмен был дисквалифицирован в 2012 году, до истечения его отстранения остаётся ровно два года. После истечения дисквалификации ему будет 50 лет.

За карьеру Ли выиграл пять турниров. Он был выпускником «класса 1992 года», в который входят титулованные Ронни О’Салливан, Джон Хиггинс и Марк Уильямс.

«Готов ли я возобновить карьеру? Нужно задавать этот вопрос постоянно, каждый день и минуту, у меня могут быть разные ответы. Хотел бы сказать, что нет. Но я знаю, что по-прежнему способен играть на высоком уровне. Посмотрим, что будет через два года. Пока не могу сказать да или нет.

Да, я рад, что мне вновь разрешат играть, но я становлюсь старее. Моё зрение становится хуже, а у меня всегда с ним были проблемы. С возрастом уходят сосредоточенность и огонь», — цитирует Ли Mirror.

Примечательно, что спортсмен всё ещё должен выплатить £ 125 тыс. Британской ассоциации снукеристов.

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