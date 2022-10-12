Президент ФСГР отреагировал на бойкот Италией конгресса FIG из-за России и Беларуси

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал новость о том, что Федерация гимнастики Италии приняла решение бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на мероприятие делегаций из России и Беларуси.

«В Международную федерацию гимнастики входит 143 страны, 130 уже зарегистрировались [для участия в конгрессе]. Это значит, что конгресс правомочен, он состоится и примет все необходимые решения.

Каждая страна самостоятельно принимает решение об участии. Мне жаль, что наши коллеги по спорту пытаются излишне политизировать ситуацию с участием российской и белорусской делегаций», — цитирует Титова ТАСС.

Италия стала шестой страной, объявившей о бойкоте. Ранее это сделали Украина, Норвегия, Польша, Эстония и Литва.

Конгресс пройдёт в Стамбуле (Турция) с 11 по 12 ноября.

Гимнастка Мельникова впервые пробует играть в теннис: