Тренер российских гимнастов отреагировала на бойкот конгресса FIG со стороны Италии

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала новость о том, что Федерация гимнастики Италии приняла решение бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на мероприятие делегаций из России и Беларуси.

«Что же тут сделаешь, это их (европейцев) проблемы. Им нельзя навязать ничего, у них эти бойкоты в голове сидят. Нам остаётся только отстаивать свои позиции. Мы уже неделю назад знали об их бойкоте. Для нас ничего неожиданного нет, особенно от Украины, они будут продолжать делать такие вещи в нашем отношении. Думаю так: будет и на нашей улице праздник всё равно», — приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».

Италия стала шестой страной, объявившей о бойкоте. Ранее это сделали Украина, Норвегия, Польша, Эстония и Литва.

Конгресс пройдёт в Стамбуле (Турция) с 11 по 12 ноября.