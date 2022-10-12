Польский журналист: не стал бы жать руки сербкам, играющим в «Ленинградке»

После поражения женской сборной Польши в четвертьфинале домашнего чемпионата мира по волейболу от команды Сербии (2:3) в соцсетях выделился один комментарий, неожиданно связавший матч с клубом российской Суперлиги «Ленинградка».

Его автором стал польский журналист Canal + Цезарий Ольбрихт. «У нас в Польше фантастические волейболистки. Но я бы не стал пожимать руки сербским спортсменкам, которые играют в «Ленинградке», — написал он.

За «Ленинградку» выступают волейболистки сборной Сербии — доигровщица Бранкица Михайлович и связующая Бояна Дрча.

В остальном польские болельщики поддержали волейболисток национальной команды, ведь хозяйки площадки стали первыми на турнире, кто сумел взять у сербок хотя бы одну партию. Соцсети наполнены словами поддержи: «У нас фантастические девушки», «Спасибо за эмоции и борьбу!», «Полуфинал был очень близок, эта команда заслуживает большого уважения!»